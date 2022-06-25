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Факты / Украина

Раде предстоит принять более 100 евроинтеграционных законов — Стефанчук

Маліновська Ангеліна, Редактор сайта
Раде предстоит принять более 100 евроинтеграционных законов — Стефанчук

Верховной Раде предстоит принять еще около сотни евроинтеграционных законов.

Об этом заявил в эфире телемарафона председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и напомнил, что ранее уже был принят 81 евроинтеграционный законодательный акт.

— После этого мы получаем целый ряд тех директив ЕС, в соответствии с которыми нам нужно принять законодательные акты. Мы сейчас работаем над этим комплексом законопроектов. Я думаю, что их будет около сотни. И я очень надеюсь, что Верховная Рада уже в ближайшее время приступит к имплементации этих законодательных актов в правовое поле Украины, – сказал спикер.

Стефанчук также отметил, что сейчас парламент плодотворно работает по этим вопросам с правительством.

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– Наши комитеты работают вместе с соответствующими министерствами. Мы нарабатываем те законодательные акты, которые крайне необходимы и которые будут засчитаны Украине как выполнение требований по европейской интеграции, по приобретению полноценного членства в Европейском Союзе, — рассказал Стефанчук.

Председатель Верховной Рады добавил, что речь идет, в частности, о вопросах, связанных с судопроизводством и антикоррупционной борьбой.

– Мы выйдем на комплексный план этих работ. И я думаю, что мы обязательно представим обществу перечень законодательных актов и план их принятия в Верховной Раде, — сообщил Стефанчук.

В свою очередь, парламент, по словам спикера, будет делать все для того, чтобы 2025 год стал тем годом, когда Украина выполнит все обязательства, связанные с ее потенциальным членством в ЕС.

– А парламент, я думаю, справится еще быстрее, – заметил спикер.

Напомним, что 23 июня, в Брюсселе 27 стран-членов ЕС официально поддержали предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС.

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