Украинцы уже проводят контрнаступление в собственной стране – Джон Кирби

Июнь, 25 в 21:49

США сосредоточены на том, чтобы Украина защитила себя, свой суверенитет, народ, территориальную целостность от российского агрессора.

Об этом заявил координатор стратегической коммуникации Совета по национальной безопасности США Джон Кирби.

Кроме того, он отметил, что украинцы уже проводят контрнаступление.

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– Украинцы уже проводят контрнаступление в их собственной стране. Посмотрите, что они делают. На юге, в Харьковской области, на севере, где россияне почти полностью оцепили город, но их оттесняют к границе. Господин Зеленский – главнокомандующий своим Вооруженными силами. Мы уважаем, что он имеет право определять, как он собирается использовать эти силы (помощь с вооружением – Ред.). Как он намерен определять победу. Наша работа состоит в том, чтобы у него были доступные инструменты, чтобы сделать это эффективным способом, – сказал Кирби.

Также он ответил на вопрос о помощи вооружением.

– Борьбу ведут украинцы, только они определяют, какие операции будут проводить, это их право. Вооружение, которое они получают от Соединенных Штатов, теперь их. Это украинская собственность, они решают, как ее использовать. Мы хотим, чтобы суверенитет Украины уважали, а территориальная целостность Украины полностью восстановилась. Путин должен закончить эту войну, но господин Зеленский может определить, как будет выглядеть победа для него, – сказал Кирби.

Источник: Голос Америки