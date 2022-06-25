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Факты / Мир

Впервые с начала войны: РФ использовала для обстрела Украины с Беларуси Ту-22М3

Анастасия Гевко, редактор ленты
Российские Ту-22М3
Фото: Depositphotos

В ночь на 25 июня войска Российской Федерации нанесли по территории Украины массированный ракетный удар – в общей сложности агрессоры выпустили более полусотни ракет разных типов: воздушного, морского и наземного базирования.

При этом враг впервые с начала российско-украинской войны применил дальние бомбардировщики Ту-22М3, сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

Также оккупанты возобновили применение оперативно-тактических комплексов Искандер с территории этой страны.

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– Крылатые ракеты Калибр морского базирования в основном были направлены по целям на Западе Украины. На северном направлении из самолетов Ту-22М3 противник применял ракеты Х-22, а также ракеты наземного базирования из оперативно-тактических комплексов Искандер и Точка-У, – говорится в сообщении.

В то же время на южном направлении российские оккупанты применяли ракеты Оникс оперативно-тактического комплекса Бастион.

В ВСУ уточнили, что ракеты Х-22, Оникс и Искандер являются чрезвычайно сложными целями для комплексов противовоздушной обороны, находящихся на вооружении украинских Воздушных сил. 

Там пояснили, что это связано с тем, что скорость ракет Оникс и Х-22 составляет более 3 тыс.  км/ч, а ракеты ОТРК Искандер летят по баллистической траектории. 

– Их поражение является нетипичным и крайне сложным заданием для имеющихся в Украине средств ПВО. Часть ракет оккупантов была сбита средствами противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины, – говорится в сообщении.

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