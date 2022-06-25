Июнь, 25 в 17:47

Российский агрессор в перехваченном ГУР разговоре по телефону рассказал о том, каково положение дел в его подразделении. Так, по его словам, 80 человек убежало, осталось – шестеро.

Он утверждает, что его подразделение стоит в Харьковской области и его БТР уже сгорел.

– Вчера в наступление они ходили. Я план посмотрел, говорю, ребята ну вас на… (к черту). Я с вами не пойду. Вам … (каюк) будет. Никто не знает по двухсотым. Там, говорят, вообще отделения … (уничтожили) в БТР. Там трехсотых три человека осталось. Каким-то образом на связь вышли. Их там бросили все, – сказал оккупант.

Он добавил, что те, кто смог сбежать – сбежал, и он хотел поступить так же, так как отпуск ему давать отказались и потребовали наступать.

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