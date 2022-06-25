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Факты / Украина

Сломанные перила и перелом таза: в Белой Церкви люди “отметили” завоз в секонд-хенд

Маліновська Ангеліна, Редактор сайта
секонд-хенд

В Белой Церкви в секонд-хенде в результате ажиотажа в день завоза товара произошла масштабная толкотня.

В результате штурма магазина люди сломали перила и едва не вынесли дверь. Одного из участников инцидента забрала карета скорой помощи, вероятно, с переломом таза. Есть ли еще пострадавшие и в каком они состоянии — пока не известно.

На ролике видно, как перила не выдержали натиска толпы и просто упали вместе с людьми. На другом ролике показаны масштабы разрушений — разбитые порожки, погнутые железные конструкции.

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К слову, ранее мы писали о простых и действенных способов, которые помогут убрать неприятный запах одежды из секонд-хенда.

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