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Факты / Украина

Оккупанты обстреляли из истребителей Херсонщину, ВСУ нанесли новые удары по острову Змеиный, — ОК Південь

Маліновська Ангеліна, Редактор сайта
війна в Україні,

Российские войска атаковали прифронтовые позиции украинских бойцов из нескольких истребителей Су-35. При этом на территории острова Змеиный активно действуют ВСУ.

— Обстановка в зоне ответственности сил обороны юга сложная, но контролируемая. По нашим позициям на Херсонщине ночью парой вражеских истребителей Су-35 было выпущено 2 ракеты, а позиции на Николаевщине враг атаковал Смерчем на рассвете. Потерь нет, — сообщает спикер ОК Південь Владислав Назаров.

В Херсонской области продолжаются боевые действия.

Утром наши ПВО сбили вражеский беспилотник в окрестностях Николаева.

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В Баштанском районе Николаевской области РФ обстреливала селськохозяйственные угодья. В результате атаки пострадавших нет.

Почти во всех населенных пунктах, находящихся на реке Ингулец, тяжелое гуманитарное положение. Там разрушены дома, повреждены элеваторы и другая производственная, социальная и дорожная инфраструктура. Оккупанты заминировали побережье реки.

Из-за штормовой погоды в Черном море основные корабли РФ находятся в пунктах базирования.

На оккупированных территориях активно функционирует сеть украинских партизан, в результате чего коллаборанты усиливают свою охрану и готовятся к бегству в Крым.

Источник: ОК Юг

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