Реакция на обстрелы Киева должна быть мгновенной: Резников назвал две составляющие

Июнь, 26 в 20:13

Россия 26 июня совершила очередные военные преступления, обстреляв ракетами Киев и ряд других мирных украинских городов. Министр обороны Украины Алексей Резников считает это стратегическим вызовом безопасности всей Европы, который нельзя оставить без ответа.

– Быстрый ответ на этот вызов должен состоять из двух частей. Первая – это ужесточение санкций. Чтобы РФ не могла производить и поддерживать в рабочем состоянии высокотехнологичное оружие, содержащее сейчас множество комплектующих, поставляемых компаниями из стран НАТО, – уточнил он.

Быстрое развертывание эффективной системы ПВО/ПРО в Украине должно стать второй частью ответа, считает глава МОУ.

– Это дополнительные 500-1000 км безопасности для каждого европейского города. Это очень наглядный и логичный шаг, который должен быть закреплен в стратегии НАТО, – добавил он.

Если же говорить о долгосрочном ответе, то, по словам Резникова, он очевиден – “условием диалога о возобновлении отношений цивилизованного мира с Россией должна стать демилитаризация, по меньшей мере, европейской части государства-террориста”.

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