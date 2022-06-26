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Факты / Украина

РФ пытается оцепить украинских военных в районе Лисичанска – Генштаб ВСУ

Татьяна Забожко, редактор ленты
Лисичанськ

26 июня основные усилия российские военные сосредотачивают на Донецком направлении.

В частности, захватчики пытаются оцепить подразделения Сил обороны в районе Лисичанска.

Армия РФ на протяжении 25 июня открывала огонь неподалеку от Волчеяровки, Лоскутовки, Белой Горы, Верхнекаменки, Выемки, Верхнекаменского и Золотаревки.

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– Парой Су-25 россияне нанесли авиационный удар в районе населенного пункта Белая Гора, – отмечают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Из ствольной артиллерии враг обстрелял районы населенных пунктов Маяки, Пискуновка и Северск на Краматорском направлении.

Карта бойовий дій 25 червня

Фото: ISW

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 123-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Сергей Гайдай

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