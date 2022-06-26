РФ пытается оцепить украинских военных в районе Лисичанска – Генштаб ВСУ
26 июня основные усилия российские военные сосредотачивают на Донецком направлении.
В частности, захватчики пытаются оцепить подразделения Сил обороны в районе Лисичанска.
Армия РФ на протяжении 25 июня открывала огонь неподалеку от Волчеяровки, Лоскутовки, Белой Горы, Верхнекаменки, Выемки, Верхнекаменского и Золотаревки.
– Парой Су-25 россияне нанесли авиационный удар в районе населенного пункта Белая Гора, – отмечают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Из ствольной артиллерии враг обстрелял районы населенных пунктов Маяки, Пискуновка и Северск на Краматорском направлении.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 123-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Генштаб ВСУ
Фото: Сергей Гайдай