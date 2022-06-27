РФ использует платформы в Черном море как щит, пряча за ними свои военные корабли — эксперт

Июнь, 26 в 22:41

Россия использует платформы в Черном море, как щит, за которым прячет малые корабли Черноморского флота РФ.

Об этом в эфире Фейгина Live заявил военный эксперт Олег Жданов.

– И в Черном море продолжается спецоперация. Сегодня ударили еще по одной платформе. Их используют не только как центры разведки и корректировки огня, но и как щит — за платформами скрывались малые корабли Черноморского флота России, — говорит военный эксперт.

Напомним, что 20 июня сообщалось, что украинские военные нанесли удар по буровым установкам присвоенного Россией Черноморнефтегаза, которые еще называют вышками Бойко. Так называемые “вышки Бойко” (две буровые установки) в марте 2014 года захватили российские оккупанты.