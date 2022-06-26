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Факты / Украина

Россия пытается запугать украинцев массированными ракетными ударами – Маляр

Марта Бондаренко, редактор ленты
Россия пытается запугать украинцев массированными ракетными ударами – Маляр

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр считает, что Россия усиливает ракетные удары по территории нашей страны, потому что хочет запугать украинцев.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По ее словам, российский враг всеми силами пытается поколебать нашу уверенность в своих силах, пугая ракетными ударами.

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И каждый успешный шаг Украины будет раздражать Россию и увеличивать ее агрессию.

– Это война за наше существование. Только объединившись вместе, мы сможем выжить и победить. Одной веры в победу маловато — на нее все должны сейчас работать, — подчеркивает Маляр.

Заместитель министра обороны призывает не бояться врага, ведь страх – это путь к поражению.

– Мы мощная нация. Пока мы сплочены и сильны духом, нас – не сломить. Мой родной Киев – ты стоял и будешь стоять! – подчеркнула Анна Маляр.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович предупреждает, что сегодня на протяжении всего дня российский враг может “работать” по Киеву.

Фото: Анна Маляр

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