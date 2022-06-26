В Черном море повторно нанесли удар по вышке Черноморнефтегаза — СМИ

Июнь, 26 в 18:18

В Черном море повторно нанесли удар по вышке Черноморнефтегаза. Подтверждения со стороны официальных структур пока не последовало.

Удар был нанесен сегодня ночью по самоподъемной плавучей буровой установке (СПБУ) Таврида.

Снаряд попал в вертолетную площадку, оставив дыру диаметром почти пять метров. Пострадавших в результате обстрела нет.

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Напомним, что 20 июня буровые платформы Черноморнефтегаза уже становились объектом ударов ВСУ. Тогда пропали без вести семь человек, а пять получили ранения.

А 26 июня в Одессе во время воздушной тревоги раздался взрыв. Враг атаковал Одесщину двумя противокорабельными ракетами типа Оникс.

Источник: Baza