Украинский десантник из Иглы сбил вражеский вертолет Ка-52

Июнь, 26 в 18:50

Утром 26 июня боец ​​80 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ прицельным выстрелом из переносного зенитно-ракетного комплекса Игла сбил российский вертолет Ка-52 Аллигатор, сообщает Минобороны.

– Наш расчет заступил на боевое дежурство. Приблизительно в восемь часов утра со стороны противника в небе появилось три вражеских Ка-52. Когда вертолеты приблизились, я навел на цель свой ПЗРК Игла и совершил пуск, – рассказал десантник.

По его словам, из подбитого Ка-52 повалил густой дым.

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По данным Генштаба ВСУ, с начала посномасштабного вторжения России украинские военные уничтожили 217 вражеских самолетов, 184 вертолета, а еще – 630 беспилотников, 139 крылатых ракет и 99 систем ПВО.

Полномасштабная война в Украине длится уже 123-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.