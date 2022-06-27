Июнь, 26 в 22:33

В воскресенье, 26 июня, Николаевские десантники сбили российский вертолет Ка-52 Аллигатор. Об этом сообщила пресс-служба 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШУ ВС Украины.

– Грозная новейшая техника оккупантов была навсегда приземлена с ПЗРК Игла. Смерть российским оккупантам! ДШВ – всегда первые! Слава Украине! – говорится в сообщении, опубликованном на странице бригады в соцсети Facebook.

Напомним, на днях десантники отчитались об уничтожении 22 июня силами противовоздушной обороны российского разведывательно-ударного вертолета Ка-52 Аллигатор на восточном направлении.

Уничтожил российских вертолет украинский стрелок-зенитчик Назар, посвятивший это своему ребенку, которому недавно исполнился первый месяц.