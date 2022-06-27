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Факты / Украина

Военный эксперт назвал два направления в Луганской области, где следует ожидать следующий удар РФ

Маліновська Ангеліна, Редактор сайта
Війна в Україні

Наступательная активность России сосредоточена в районе Луганской области и следующий удар, по мнению военного эксперта Олега Жданов, придется на Краматорск и Славянск.

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— Они, скорее всего, будут пытаться идти с южного фланга, от Бахмута идти на Краматорск, от Изюма идти на Краматорск. Вот с двух сторон они будут пытаться продавить. Там самые большие группировки, в районе Изюма 20 батальонов тактических групп, в районе Алчевска 17 батальонов тактических групп, — говорит эксперт.

Также Жданов заметил, что у России есть небольшое накопление на Запорожском направлении.

 — И может быть либо Харьков, либо Запорожье будут избраны как направления второго удара, для того чтобы растягивать силы ВСУ, — сообщил он.

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