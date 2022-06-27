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Факты / Украина

Военный эксперт объяснил, почему Россия усилила ракетные обстрелы Украины

Маліновська Ангеліна, Редактор сайта
Военный эксперт объяснил, почему Россия усилила ракетные обстрелы Украины

Усиление ракетных обстрелов Украины со стороны России является местью за успехи нашей страны на фронте. Кроме того, причина увеличения ракетных ударов это политические решения, наиболее успешными из которых — предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

Об этом в эфире Фейгина Live заявил военный эксперт Олег Жданов.

– Сегодня заседает Большая семерка и там Украина – центральная тема. Уже есть предварительные договоренности ужесточать санкционное давление на РФ. На днях должен пройти саммит НАТО. А так я думаю (причина усиления ракетных обстрелов, – Ред.) это военные победы, это операция на острове Змеиный. Успешная операция. Так что из-за того, что на фронте эскалировать конфликт не могут, поэтому и остаются только ракеты, — говорит Жданов.

Напомним, что 26 июня Россия нанесла ракетный удар по Киеву, в результате которого была разрушена девятиэтажка в Шевченковском районе. Пока официально известно об одном погибшем.

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