Военный эксперт объяснил, почему Россия усилила ракетные обстрелы Украины

Июнь, 26 в 22:00

Усиление ракетных обстрелов Украины со стороны России является местью за успехи нашей страны на фронте. Кроме того, причина увеличения ракетных ударов это политические решения, наиболее успешными из которых — предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

Об этом в эфире Фейгина Live заявил военный эксперт Олег Жданов.

– Сегодня заседает Большая семерка и там Украина – центральная тема. Уже есть предварительные договоренности ужесточать санкционное давление на РФ. На днях должен пройти саммит НАТО. А так я думаю (причина усиления ракетных обстрелов, – Ред.) это военные победы, это операция на острове Змеиный. Успешная операция. Так что из-за того, что на фронте эскалировать конфликт не могут, поэтому и остаются только ракеты, — говорит Жданов.

Напомним, что 26 июня Россия нанесла ракетный удар по Киеву, в результате которого была разрушена девятиэтажка в Шевченковском районе. Пока официально известно об одном погибшем.