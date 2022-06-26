Июнь, 26 в 11:20

Украинские воины с помощью американских систем залпового огня HIMARS уничтожили два командных пункта вражеской армии.

Первая пораженная цель – командный пункт 20 армии Западного военного округа ВС РФ (в/ч 89425, Воронеж), дислоцировавшийся в здании школы в городе Изюм.

Второй целью стал передовой пункт управления десантных войск ВС РФ.

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Кроме того, в командовании Сил специальных операций ВСУ сообщили, что наши воины в Донецкой области обнаружили колонну вражеской техники, в частности: шесть РСЗО Ураган, транспортно-заряжающие машины, бензовозы, грузовики, машины управления огнем, БТР и БМП.

— Удачно наведя артиллерию, воины ССО корректировали огонь украинских пушек, пока те разносили вражескую технику на куски, — подчеркнули в командовании Сил специальных операций ВСУ.

23 июня министр обороны Алексей Резников сообщил, что в Украину прибыли первые ракетные системы HIMARS.

Позже появилось видео того, как украинские военные уже начали использовать на фронте американские ракетные системы HIMARS.

Источник: InformNapalm, Силы специальных операций ВСУ

Фото: Силы специальных операций ВСУ