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Факты / Украина

Мы найдем всех, кто причастен к ракетным ударам по Украине — Зеленський

Ольга Тетеріна, редактор розділу Здоров’я
Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский после утренних обстрелов Киева обратился к российским военным, непосредственно причастным к запуску ракет по территории Украины.

— Все летчики, диспетчеры, техники и другие люди, обеспечивающие запуск ракет по Украине, должны понимать: мы всех вас найдем. Каждый из вас будет отвечать за эти удары. И если кто-то думает, что уйдет от ответственности, сказав, что таков был приказ, – вы ошибаетесь, — отметил он во время вечернего обращения.

Глава государства заверил, что каждый из них будет нести ответственность в суде, ведь обстрелы жилых домов являются военным преступлением.

— Суд – вот что вас всех ждет. И вы не скроетесь нигде – ни на берегах Каспийского моря, над которым запускаются ваши ракеты, ни в Беларуси. Нигде, – говорит он.

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Также Зеленский заявил, что Россия вовлекает народ Беларуси в войну даже активнее, чем было раньше и призвал людей не участвовать в войне против Украины.

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Полномасштабная война в Украине длится уже 123-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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