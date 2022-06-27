РФ за сутки выпустила более 150 снарядов и мин по Сумщине: есть погибший и раненый
За 26 июня российские войска обстреляли Сумскую область из ствольной и реактивной артиллерии, нанесли удар с вертолетов. В общей сложности было выпущено более 150 снарядов и мин.
В результате преступных действий РФ один человек погиб, еще один ранен.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий.
По его данным, пострадали территории четырех общин – Юнаковской, Белопольской, Краснопольской и Шалыгинской.
– Этот день у нас прошел под постоянными обстрелами. Враг со своей территории вел огонь из ствольной и реактивной артиллерии. Выпускали неуправляемые ракеты с вертолетов. Больше всего пострадала Краснопольская община – сюда было около сотни прилетов за день. На территории сел общины повреждены частные хозяйственные постройки, водонапорная башня, ферма. Один человек погиб, один – в больнице, – написал Живицкий на своей странице в Telegram.
Источник: Дмитрий Живицкий