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Факты / Украина

В Днепре раздались взрывы

Ольга Тетеріна, редактор розділу Здоров’я
Требует проверки
вибух
Фото: Depositphotos

В Днепре 27 июня были слышны взрывы.

Об этом сообщают местные жители. В то же время, пока официальной информации о взрывах в Днепре нет.

Отметим, что во время взрывов в Днепре не была объявлена воздушная тревога.

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Кроме того, в Днепропетровской ОВА сообщали, что в эту ночь в области было несколько сигналов воздушной тревоги, но прошло без обстрелов.

А 26 июня российские захватчики обстреливали Зеленодольскую общину в Криворожском районе. В результате вражеских атак произошел пожар на территории одного из дачных кооперативов, повреждены несколько многоэтажек, здание ДЮСШ, почты и дома культуры.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 124-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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