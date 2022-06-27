Июнь, 27 в 18:35

В понедельник, 27 июня, российские войска снова обстреляли Харьков и область. Под вражеский обстрел попал район Северная Салтовка.

Обновлено 20.30. Число пострадавших в результате атаки возросло до 20 человек. Следователи фиксируют последствия обстрела Немышлянского и Московского районов Харькова.

— Предварительно, четыре человека погибли, 20 ранены. Пострадавшие доставлены в больницу. Также в результате ракетных атак повреждены дома и автомобили, — сообщили в полиции.

На место происшествия работают руководители отделов полиции и следственно-оперативные группы. Проводится осмотр, следователи фиксируют все доказательства дальнейшего расследования.

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Кроме этого, полицейские осматривают место падения двигателя от реактивной системы залпового огня в Слободском районе города.

Ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что в результате атаки ранены 19 человек, среди которых 4 ребенка. По меньшей мере, 4 харьковчан погибли. Данные о количестве пострадавших обновляются.

– Медики оказывают всю необходимую помощь. Оккупанты попадали по дворам, улицам — исключительно гражданская инфраструктура, где только мирные жители. Враг сознательно терроризирует гражданское население. Призываю всех быть максимально осторожными, – написал Синегубов.

Председатель ОВА советует не выходить на улицу без необходимости и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

— Россияне продолжают наносить удары по Харькову и области, в частности по Северной Салтовке. Не игнорируйте сигналы тревоги и находитесь в укрытиях! – призвали в Харьковской ОВА.

Отметим, что оккупанты регулярно обстреливают Харьков и населенные пункты в области.

В воскресенье, 26 июня, под вражеский обстрел попал Чугуевский район Харьковщины. В результате погибли два человека, один – получил ранения.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 124-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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