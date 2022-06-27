Июнь, 27 в 9:41

После выходных курс валют в Украине немного изменился. По состоянию на утро 27 июня, согласно курсу НБУ, евро подорожал на 3 копейки и теперь составляет 30,76 грн.

В то же время стоимость американской валюты остается неизменной. Курс доллара 27 июня составляет 29,24 грн.

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На черном рынке доллар покупают в среднем по цене 35,46 грн, а продают – по 35,75 грн. Покупка евро на черном рынке колеблется в пределах 37,30 грн, а продажа – от 37,60 грн.

В обменниках доллар покупают за 35,40 грн, а евро – за 37,27. Продают американскую валюту за 35,50, а евро – за 37,47 грн.

Отделения Приватбанка 27 июня предлагают такой курс валют

Курс валют в отделениях Ощадбанка