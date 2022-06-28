Июнь, 27 в 21:20

С территории Беларуси ожидается продолжение авиа и ракетных ударов по населенным пунктам Украины.

Также не исключают провокаций со стороны белорусских войск в приграничных с нашим государством районах. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба 27 апреля.

– На Волынском и Полесском направлениях не исключается проведение демонстративных и провокационных действий со стороны подразделений Вооруженных сил Республики Беларусь в приграничных с Украиной районах, а также усиление ведения разведки для уточнения позиций и характера деятельности наших войск, – говорится в сообщении.

В Генштабе в очередной раз призвали украинцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

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Ранее мы писали, что Беларусь продолжает оказывать военную поддержку в Российской Федерации.

В частности, правительство страны направило в РФ до 20 вагонов с боеприпасами. Также в Генштабе фиксируют подготовку отдельными подразделениями ВС РФ диверсионно-разведывательных групп для дальнейших действий на территории Украины.