Июнь, 28 в 9:52

Во вторник, 28 июня, президент Владимир Зеленский опубликовал видеообращение к украинцам в честь Дня Конституции 2022.

Он подчеркнул, что именно Конституция – наш детальный портрет, ее нормы позволяют расшифровать генетический код нашей нации и найти ответы на два главных вопроса: что такое Украина и кто такие украинцы.

– Конституция Украины – это точка развития, к которой мы дошли как государство и общество за века истории. Государственное устройство – это наш интеллект, форма правления, которая показывает, перешли ли мы на следующий уровень цивилизации или застряли в эре тирании и диктатуры, – заявил глава государства.

Он добавил, что именно Конституция, как рентген, показывает наши сильные и слабые стороны, наши принципы, ценности и идеалы, уровень свободы и права, которые мы готовы защищать. А также – уровень зрелости и обязательства, которые мы готовы выполнять.

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Президент напомнил, что мы утвердили основной закон государства 26 лет назад и теперь основным законом для нас стала защита этого закона.

– Не мы начали войну. Не мы первыми стреляли и не мы первыми напали. Мы защищаем Украину, которая является суверенной, независимой, демократической, социальной и правовой страной, – подчеркнул Зеленский.

Владимир Зеленский отметил, что наш суверенитет распространяется на всю нашу территорию, которая в рамках существующих границ целостна и неприкасаема, а потому на востоке и западе, на юге и севере, и в центре – наш народ героически бьется за эти принципы и вторую статью Конституции, сдерживая вторую армию мира, которой все равно на все угрозы и риски Третьей мировой войны.

– Но нам не все равно на нормы третьей статьи Конституции: человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкасаемость, безопасность – это наивысшая социальная ценность. И наши люди, ценой жизни, здоровья и безопасности, защищают этот принцип. С честью и достоинством. Для нас норма – защищать эту и другие нормы, – заявил президент.

Он подчеркнул, что мы будем биться за каждый метр своей земли до последнего вздоха, потому что менять конституционный лад в Украине может только народ, никто не может узурпировать власть.

– Мы хорошо знаем что такое демократия. У есть нас право на протесты, демонстрации. Это – конституционная статья, а у кого-то она криминальная, – сообщил Зеленский.

Президент также напомнил о Конституции Пилипа Орлика, которую называют первой письменной Конституцией Европы. Он сообщил, что ее переведут с латыни на украинский и десятки тысяч экземпляров разошлют в разные школы Украины.