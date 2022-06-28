Июнь, 28 в 9:40

Украинские военные остановили штурм оккупантов в Харьковском и Славянском направлениях. А в акватории Черного моря находится два носителя крылатых ракет морского базирования типа Калибр.

Карта боевых действий в Украине на 26.06.2022

По данным Генерального штаба ВСУ, на Волынском и Полесском направлениях в ВС Республики Беларусь отмечается проведение плановой тренировки по привлечению узлов связи пунктов управления.

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На Северском направлении россияне обстреляли из ствольной и реактивной артиллерии Покровка, Стариков, Порозок и Верхнюю Пожню Сумской области.

Войска РФ продолжают штурмовые действия на Харьковском направлении для улучшения тактического положения и сковывания действий ВСУ. Враг нанес авиаудар в районе населенного пункта Явирское и обстрелял из артиллерии элементы инфраструктуры в районах населенных пунктов Харьков, Русская Лозовая, Старый Салтов, Победа, Чеполь и Милова.

В то же время ВСУ успешно отразили штурм россиян в направлении Довгаловка — Залиман. Оккупанты отошли.

На Славянском направлении враг ведет штурмовые действия в направлении Довгенькое – Долина и создает условия для наступления на Славянск. Основные усилия сосредотачивается на продолжении наступления в направлении Изюм — Славянск.

На Лисичанском направлении враг ведет штурмовые действия в направлении Волчоярка – южная окраина Лисичанского НПЗ. Не оставляет надежды взять под контроль автодорогу Бахмут – Лисичанск.

Украинские защитники отразили штурм в направлении Егоровка – Павловка. Враг с потерями отошел.

В Южнобужском направлении противник основные усилия сосредотачивает на удержании ранее занятых рубежей, недопущении проведения контрнаступательных действий в Херсонской и Николаевской областях. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Потемкино.

В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа Калибр.

Ударная авиация Воздушных Сил нанесла мощные авиаудары по позициям оккупантов.

Фактически по всем направлениям ведения боевых действий украинские штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24М совершили до двадцати групповых боевых вылетов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 125-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Фото: Генштаб ВСУ, ISW