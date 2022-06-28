Мэр Житомира не исключает возможности нападения со стороны Беларуси

Июнь, 28 в 19:52

Если несколько недель назад вероятность нападения белорусской армии на Украину была невысокой, сейчас ситуация меняется, заявил мэр Житомира Сергей Сухомлин после торжеств по случаю Дня Конституции Украины.

– Идет попытка втянуть в войну белорусскую армию прямо с территории Беларуси против Украины. Поэтому если несколько недель назад я говорил, что вероятность нападения белорусской армии на Украину невысокая, то сейчас ситуация меняется очень сильно. Будем смотреть, но мы точно будем готовы к этому, – сказал городской голова.

Сухомлин также объяснил, почему призывал житомирян к осторожности во время воздушных тревог 27-28 июня.

По его словам, он получил информацию из официальных источников об угрозе ракетного удара по Житомиру.

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– Слава Богу, сегодня информация не подтвердилась и все было тихо. Но также возможно, что на это повлияла реакция мира на Кременчуг, в результате чего РФ подвинула те планы, которые были. Потому что вчера, по моим данным, должен был быть удар по окрестностям Житомира и по самому городу, – добавил мэр.

Утром 25 июня РФ нанесла массированный ракетный удар по Житомиру и области. В общей сложности с территорий Беларуси было выпущено около 30 ракет, из которых 10 удалось сбить.

В результате этого обстрела один военный погиб, еще один получил ранения.

Фото: Сергій Сухомлин