Мэр Житомира не исключает возможности нападения со стороны Беларуси
Если несколько недель назад вероятность нападения белорусской армии на Украину была невысокой, сейчас ситуация меняется, заявил мэр Житомира Сергей Сухомлин после торжеств по случаю Дня Конституции Украины.
– Идет попытка втянуть в войну белорусскую армию прямо с территории Беларуси против Украины. Поэтому если несколько недель назад я говорил, что вероятность нападения белорусской армии на Украину невысокая, то сейчас ситуация меняется очень сильно. Будем смотреть, но мы точно будем готовы к этому, – сказал городской голова.
Сухомлин также объяснил, почему призывал житомирян к осторожности во время воздушных тревог 27-28 июня.
По его словам, он получил информацию из официальных источников об угрозе ракетного удара по Житомиру.
– Слава Богу, сегодня информация не подтвердилась и все было тихо. Но также возможно, что на это повлияла реакция мира на Кременчуг, в результате чего РФ подвинула те планы, которые были. Потому что вчера, по моим данным, должен был быть удар по окрестностям Житомира и по самому городу, – добавил мэр.
Утром 25 июня РФ нанесла массированный ракетный удар по Житомиру и области. В общей сложности с территорий Беларуси было выпущено около 30 ракет, из которых 10 удалось сбить.
В результате этого обстрела один военный погиб, еще один получил ранения.
Фото: Сергій Сухомлин