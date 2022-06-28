Июнь, 28 в 20:02

Под завалами торгового центра в Кременчуге не осталось живых людей из-за пожара, который начался в считанные минуты после удара вражеской ракетой.

Об этом на брифинге 28 июня рассказал министр внутренних дел Денис Монастырский.

Он отметил, что в настоящее время подтверждены 18 погибших, кроме того, было найдено семь останков тел. Глава министерства не уточнил, идентифицированы ли фрагменты тел, или это останки уже погибших людей.

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– Мы надеялись, что в первые часы там еще могут быть живые люди. Но из-за пожара, который вспыхнул буквально через 10-15 минут после попадания ракеты, фактически сейчас мы можем наверняка сказать, что живых там уже не осталось, — сказал глава МВД.

Кроме того, пропавшими без вести остаются 21 человек, сообщил министр. При этом, после вражеского ракетного удара в больницах находятся 24 раненых человека.

– Всего в больницу обратилось 59 человек. В основном с минно-взрывными травмами. Это количество может увеличиться, – сказал он.

Денис Монастырский отметил, что с родственниками находившихся в ТЦ людей работают психологи ГСЧС и Нацполиции.

Глава МВД заявил, что после проведения анализа телефонной активности устройств можно утверждать, что в районе торгового центра находилось более 2 тыс. человек, учитывая окрестные дома.

— Поэтому количество лиц, находившихся в ТЦ, может быть оценено в тысячу, но большинство из них после сигнала воздушной тревоги вышли из ТЦ, — пояснил министр.

Он добавил, что россияне нанесли удар сверхзвуковой крылатой противокорабельной ракетой Х-22.

По словам министра, до конца сегодняшних суток или до завтрашнего утра будут разобраны все завалы.

Напомним, 27 июня Россия нанесла ракетный удар по ТЦ Амстор в Кременчуге на Полтавщине. К моменту удара в торговом центре находилось около тысячи человек.