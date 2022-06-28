Ракетный удар по Одесской области 28 июня: что известно
Россия нанесла ракетный удар по территории Одесской области вечером 28 июня. Одну из ракет сбила наша противовоздушная оборона.
Об этом сообщил в видеообращении глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.
– Враг совершил несколько ракетных ударов по области. К счастью, пострадавших и разрушений нет. Одна из ракет была сбита нашими подразделениями ПВО, – уточнил глава области.
Накануне Россия обстреляла жилые кварталы одного из поселков Одесской области.
Легкие осколочные ранения в результате взрыва получили восемь человек, среди пострадавших один ребенок. В госпитализации раненые после оказания медицинской помощи не нуждались.
Известно, что крылатая ракета Х-22, выпущенная из Ту-22М со стороны временно оккупированного Крыма, привела к возгоранию трех частных домов и приусадебных сооружений.