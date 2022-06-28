Июнь, 28 в 20:38

Россия нанесла ракетный удар по территории Одесской области вечером 28 июня. Одну из ракет сбила наша противовоздушная оборона.

Об этом сообщил в видеообращении глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

– Враг совершил несколько ракетных ударов по области. К счастью, пострадавших и разрушений нет. Одна из ракет была сбита нашими подразделениями ПВО, – уточнил глава области.

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