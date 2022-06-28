РФ держит в Черном море два корабля, способных выпустить одновременно 16 ракет — Мотузяник

Июнь, 28 в 15:00

В Черном море находятся два корабля Черноморского флота РФ, способные одновременно выпустить 16 ракет типа Калибр.

Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

– В северо-западной части Черного моря продолжает находиться корабельная группировка ЧФ РФ, которая блокирует морские коммуникации нашего государства и ведет разведку в готовности к возможному применению ракетного вооружения. В акватории Черного моря сейчас находятся два российских корабля, несущих ракеты морского базирования типа Калибр. Их возможный суммарный залп составляет до 16 ракет, – уточнил он.

Мотузяник также сообщил, что враг не прекращает интенсивное огненное влияние в сторону позиций Сил обороны Украины вдоль всей линии столкновения в Луганской и Донецкой областях.

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– Обстановка остается сложной, однако в целом контролируемой Вооруженными силами Украины, – отметил спикер МОУ.

По его словам, на Донецком направлении ВСУ ведут тяжелые бои против российских войск.

– Враг сосредоточил усилия на Лисичанском и Бахмутском направлениях, пытается окружить аши войска в районе Лисичанска и взять под контроль трассу Бахмут – Лисичанск. Силы оборны препятствуют попыткам врага закрепиться к югу от Лисичанского НПЗ, – добавил он.

В то же время, после предоставления Украине противокорабельных ракет Гарпун (Harpoon) российские корабли боятся приближаться к побережью, а вероятность высадки морского десанта РФ сейчас практически равна нулю, объяснил военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, Harpoon – это ракета с дальностью запуска почти до 300 км.