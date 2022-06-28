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Факты / Украина

Россия полагается на восполнение потерь с помощью отставных офицеров и резервистов — ISW

Маліновська Ангеліна, Редактор сайта
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Россия полагается на восполнение потерь с помощью отставных офицеров и резервистов — ISW

В Институте изучения войны заявили, что российская армия, понесшая потери в войне с Украиной, полагается на пополнение из числа отставных офицеров и резервистов.

– Неназванный высокопоставленный чиновник по обороне США заявил 27 июня, что российские силы, теряя военных лидеров, рассчитывают на отставных офицеров и резервистов. Министерство обороны Великобритании также сообщило, что российские силы, вероятно, будут полагаться на резерв боевой армии и мобилизационный ресурс, чтобы активизировать поддержку батальонных групп и “истощенных” бригад, — говорится в сообщении.

Учитывая собранную информацию, в частности, по нанесенному удару по Кременчугу, ISW предполагает, подобные атаки РФ будет эскалировать.

Напомним, что за два последних дня РФ было выпущено от 60 до 80 дальнобойных ракет, стоимость которых составила $150 до $220 миллионов.

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Источник: ISW

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