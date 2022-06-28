Июнь, 28 в 7:28

Во вторник, 28 июня, в Украине отмечают государственный праздник — День Конституции. В этот день в стране установлен государственный выходной.

В этом году Основному закону Украины исполняется 26 лет.

Конституция Украины закрепляет ключевые правовые основы независимой Украины, устанавливает государственное устройство, порядок и принципы функционирования органов власти. Принятие Конституции стало важным событием для идентификации Украины на международной арене.

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