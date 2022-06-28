Трагедия в Кременчуге: ТЦ Амстор не закрывали на время воздушной тревоги

Июнь, 28 в 16:06

Администрация Амстора в Кременчуге не закрывала ТЦ во время воздушной тревоги. Об этом сообщил мэр города Виталий Малецкий во вторник, 28 июня.

– Как уже стало известно следствию, администрация Амстора сообщила в чате ТЦ, что с 23 июня ТЦ не будет закрываться во время воздушной тревоги. Отработали усиление ответственности владельцев ТЦ, магазинов и других мест массового скопления людей за несоблюдение правил эвакуации во время воздушной тревоги, – сообщил Малецкий на своей странице в Facebook.

Отметим, что генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова приехала в Кременчуг для разбирательств по данному делу.

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