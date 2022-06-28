Июнь, 28 в 17:05

Днем 28 июня в Днепре прозвучала серия взрывов. Источники Фактов ICTV сообщают о сильном задымлении.

Обновлено 18.15. Российская ракета попала в СТО Автодизель. На месте происшествия сейчас работают спасатели, под завалами находятся люди.

— Лучшее СТО, где все днепряне ремонтировали свои дизельные автомобили, в том числе и я. Никаких военных объектов, никакого оружия, никакой техники. НИЧЕГО! Обычные днепряне, слесари и трудяги находятся сейчас под завалами. Спасатели тушат пожар, – написал мэр города Борис Филатов.

В Командовании Воздушных Сил ВСУ сообщили, что российские оккупанты нанесли удар крылатыми ракетами морского базирования Калибр из акватории Черного моря. Четыре вражеских ракеты удалось сбить.

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– Шесть ракет рашистов было направлено по городу Днепр. Подразделениями зенитных ракетных войск воздушного командования Восток Воздушных Сил ВС Украины сбиты четыре ракеты врага, — говорится в сообщении.

В ОВА отметили, что в результате прилетов в городе разрушена железнодорожная инфраструктура и промышленное предприятие, горит сервисная компания.

Додамо, что во время взрыва на территории области продолжалась воздушная тревога, которая началась в 16.38 и закончилась в 17.34.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 125-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.