В Харькове раздаются взрывы — СМИ

Июнь, 28 в 12:33

В Харькове российские войска продолжают обстреливать город, по состоянию на 12.30 есть несколько прилетов.

Угроза артобстрела в Харькове и Харьковской территориальной громаде была объявлена в 12.10. А в 12.03 в СМИ сообщалось о взрывах в городе.

Воздушная тревога в Харькове и области звучала в 11.40.

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Официального подтверждения информации пока нет.

Очевидцы публикуют видео в соцсетях, на которых слышны взрывы и видны столбы дыма.

Напомним, что в утреннем обращении Генштаба сообщалось, что российские войска обстреляли из артиллерии инфраструктуру в районе Харькова, Русской Лозовой, Старого Салтова, а также еще трех сел. Кроме того, Россия нанесла авиаудар в районе села Явирское.