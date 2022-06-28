В Харькове прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги
Вечером 28 июня в Харькове прозвучала серия взрывов.
Об этом сообщили местные жители, однако официальной информации пока нет. В то же время в городе и области продолжается воздушная тревога, которая началась в 20.14.
Отметим, что вчера, 27 июня, российские оккупанты также обстреляли Харьков. В результате вражеской атаки погибли четыре человека, 20 получили ранения.
Сейчас смотрят
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 125-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.