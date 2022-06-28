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Факты / Украина

В Харькове прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги

Валентина Чорна, редактор раздела Lifestyle
вибух

Вечером 28 июня в Харькове прозвучала серия взрывов.

Об этом сообщили местные жители, однако официальной информации пока нет. В то же время в городе и области продолжается воздушная тревога, которая началась в 20.14.

Отметим, что вчера, 27 июня, российские оккупанты также обстреляли Харьков. В результате вражеской атаки погибли четыре человека, 20 получили ранения.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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