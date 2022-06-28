В Киеве из-за ремонтных работ ограничено движение — где и до какого числа

Июнь, 28 в 12:48

На Броварском проспекте на острове Гидропарк до 1 июля 21.00 частично ограничено движение транспорта. Дорожники приступили к ремонту подземного перехода возле Венецианского моста.

В настоящее время станция метро Гидропарк закрыта.

– Во время работ движение транспорта частично ограничено на автодороге на Венецианский мост, а также на Броварском проспекте, – говорится в сообщении КГГА.

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Напомним, что 23 июня Киевский городской совет поддержал решение о запрете продажи и запуске фейерверков в Киеве во время войны. Также будет запрещено передвижение по городу автомобилей, не имеющих глушителя.

Источник: КГГА