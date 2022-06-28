Июнь, 28 в 16:47

Днем 28 июня жители Николаева сообщили о взрывах в городе.

Информация появилась в местных Telegram-каналах, однако официального подтверждения этому пока нет. В то же время, воздушная тревога в городе не была объявлена.

По словам жителей, оккупанты обстреляли Николаев из артиллерии, в городе начался пожар.

Сейчас смотрят

Отметим, что российские оккупанты атаковали Николаев ночью 28 июня. Вражеская армия выпустила по городу примерно 11 ракет, часть из них сбила ПВО.

По словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, оккупанты также обстреляли Очаков Николаевской области. В результате погибла 6-летняя девочка, трехмесячный ребенок в коме.

Перед этим, вечером 27 июня, Николаев обстреляли кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня Ураган: поражены частные подворья, дома и автомобиль.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 125-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.