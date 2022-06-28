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Факты / Украина

Украина вернула тела еще 46 погибших воинов: среди них – защитники Азовстали

Юлия Соколова, редактор ленты
ЗСУ
Фото: Depositphotos

Украина вернула тела еще 46 украинских военнослужащих, защищавших родную землю от полномасштабной агрессии РФ.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Операция по возвращению тел воинов прошла в Запорожской области. Среди них есть погибшие защитники завода Азовсталь в Мариуполе.

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– В Запорожской области состоялась очередная операция по возвращению тел погибших украинских военнослужащих. Украина вернула тела 46 героических защитников для достойного их захоронения. Из них 21 – защитники Азовстали, — подчеркивается в сообщении.

Операция проводилась при сотрудничестве Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести, Главного управления разведки Минобороны Украины, СБУ, Генерального штаба ВСУ и других силовых структур Украины.

Стоит отметить, что Украина в последние недели уже неоднократно возвращала тела погибших воинов. К примеру, 21 июня сообщалось о возвращении тел 35 воинов ВСУ, среди которых были 25 защитников Мариуполя.

В начале июня сообщалось, что удалось вернуть более 200 тел защитников Азовстали. Проводится экспертиза по их идентификации.

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Источник: Минреинтеграции

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