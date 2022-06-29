Июнь, 28 в 21:06

Украинские военнослужащие уже учатся использовать современные системы ПВО NASAMS.

Об этом в Twitter сообщил журналист Politico Пол Маклири.

— Получит ли Украина систему ПВО NASAMS? Похоже на то. Как мне сообщили, украинские солдаты уже проходят тренировки, – написал он.

Politico отмечает, что системы ПВО NASAMS могут быть включены уже в следующий пакет тяжелого вооружения, которое будет направлено Украине в рамках военной помощи Соединенных Штатов.

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Ранее американский телеканал CNN со ссылкой на свои источники сообщил, что на этой неделе Соединенные Штаты объявят о закупке норвежских комплексов противоракетной обороны средней и большой дальности.

В то же время источники NYT сообщили, что оборудование будет приобретено за счет экстренного финансирования, выделенного Конгрессом США для помощи Украине.

Накануне советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан сообщил, что Соединенные Штаты готовятся предоставить Украине передовые средства противовоздушной обороны. Впрочем, Салливан не уточнил, о каких именно системах ПВО идет речь.

Источники: Paul McLeary, Politico

Фото: Ukraine Battle Map