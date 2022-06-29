Июнь, 28 в 21:58

Первая леди Украины Елена Зеленская заявила, что пять месяцев войны заставили украинцев скорректировать свои ожидания. Изначально все думали, что война будет короткой, а теперь все больше говорят о затяжном военном конфликте.

Об этом Зеленская сказала в интервью телеканалу CNN.

— Очень трудно продержаться пять месяцев. Нам нужно накапливать силы, нам нужно экономить энергию. Мы не видим конца нашим страданиям, — сказала Зеленская.

CNN отмечает, что хотя Киев одержал ряд побед после масштабного вторжения России, ситуация немного меняется в пользу Кремля, особенно на востоке.

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Супруг Зеленской, президент Владимир Зеленский, в понедельник заявил лидерам G7, что хочет положить конец войне в Украине к началу следующего года.

На данный момент бои продолжаются на востоке, а ракетные удары РФ наносит по всей стране. Например, вчерашний обстрел города Кременчуг, где ракеты попали в торговый центр, в котором находилось не менее 1 тыс. человек.

Зеленская назвала этот обстрел актом терроризма и сказала, что шокирована инцидентом.

— Нас много раз шокировали. Я не знаю, чем еще нас могут шокировать оккупанты, — сказала Елена Зеленская.

Она также рассказала, что она и ее дети не видели Зеленского два месяца войны. В первые дни войны президент жил в своем кабинете.

По словам Зеленской, почти половина всех украинских семей была разлучена войной.

Она сказала, что, как и другие, пытается найти радость в простых вещах, даже если они мимолетны.

Ранее в интервью французскому телеканалу France 5 первая леди Елена Зеленская заявила, что не покидала территорию Украины с начала полномасштабного вторжения войск РФ.