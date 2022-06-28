Июнь, 28 в 11:16

Городской глава Кременчуга Виталий Малецкий, где накануне российская ракета попала в ТЦ и унесла жизни как минимум 18 мирных людей, рассказал о первых минутах после атаки террористов.

— Попадание ракеты в сам торговый центр повлекло столь ужасающие последствия. После этого начался большой пожар, который ликвидировали пожарные подразделения из Полтавской, Черкасской областей, Киева в течение нескольких часов. Пожар стал еще одним фактором, унесшим человеческие жизни, — рассказал мэр Кременчуга.

По его словам, лишь незначительное количество людей смогло покинуть и торговый центр, и парковку рядом. В помещении оставалось много работников, которые закрывали магазины и завершали эвакуацию.

– Одна из ракет разорвалась прямо в середине торгового центра, когда там еще оставались люди. Не все успели эвакуироваться и отойти на безопасное расстояние, – говорит мэр.

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Виталий Малецкий сообщил, что работы по ликвидации последствий ракетных ударов по ТЦ будут продолжаться еще 2-3 дня.

– Работы будут длиться еще около 2-3 дней, потому что спасатели только сегодня могут зайти с техникой внутрь. Площадь торгового центра составляла более 10 тыс. кв. м, и сейчас не все завалы еще разобраны. К сожалению, мы должны констатировать, что жертв может быть больше, – добавил он.

Глава Кременчуга отметил, что в городе сегодня будет объявлен трехдневный траур и будет проведена внеочередная сессия городского совета.

Накануне российские захватчики нанесли удары двумя ракетами по ТЦ Амстор в Кременчуге. По последним данным, в результате обстрела 18 человек погибли, еще 59 пострадали. 36 человек считаются пропавшими без вести. Разбор завалов ТЦ продолжается.