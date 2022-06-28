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Факты / Украина

Снова какое-то “задымление”: в Перевальске в Луганской области произошли взрывы на базе россиян

Ольга Тетеріна, редактор розділу Здоров’я
Снова какое-то “задымление”: в Перевальске в Луганской области произошли взрывы на базе россиян

Во временно оккупированном Перевальске Луганской области во вторник, 28 июня, произошел пожар в воинской части оккупантов.

Об этом сообщило Управление стратегических коммуникаций ВСУ. Там намекнули на хорошую работу украинских защитников.

— Тем временем во временно оккупированном Перевальске зафиксирован “хлопок” и задымление. Задувание проходит не на складе БК, а в расположении личного состава. Никто не сомневается, что россияне понапивались и понакуривались, где не следует. Ведь Перевальск в 60 км от позиций ВСУ, — отметили они.

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Российские СМИ пишут о поражении ремонтного завода, на котором было много оккупантов и военной техники. Руководство так называемой ЛНР подтвердило удар, заявив, по позициям россиян ударили РСЗО HIMARS.

В то же время, украинская сторона удар пока не подтвердила и не опровергла.

Отметим, что Перевальск — украинский город в Алчевском районе Луганской области. Бывший административный центр Перевальского района. Пока один из городов, оккупированных РФ.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 125-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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