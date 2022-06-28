Июнь, 28 в 8:26

Армия РФ наступает на Славянск. Украинские защитники смогли отразить штурм россиян в направлении Довгаловка — Залиман и остановили наступление в направлении Довгенькое — Долина.

Об этом сообщили в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

— На Славянском направлении враг ведет штурмовые действия в направлении Довгенькое — Долина и создает условия для наступления на Славянск. Попытку вражеского наступления наши защитники решительно остановили и отбросили врага назад, — отметили в Генштабе.

Также они сообщили, что основные усилия сосредотачивают на продолжении наступления на направлении Изюм – Славянск.

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Кроме того, в Харьковском направлении враг сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск к государственной границе Украины. Украинские воины успешно отразили штурмовые действия противника в направлении Довгаловка — Залиман.

На Лисичанском направлении, враг ведет штурмовые действия в направлении Волчоярка – южная окраина Лисичанского НПЗ. Не оставляет надежды взять под контроль автодорогу Бахмут – Лисичанск.

ВСУ отразили штурм в направлении Егоровка – Павловка. Враг с потерями отошел.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 125-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Фото: Генштаб ВСУ