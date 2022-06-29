Для студентов из Украины: Университет Торонто и KSE предлагают обучение в Канаде

Июнь, 29 в 14:15

Киевская школа экономики (KSE) и Школа международных отношений и публичной политики имени Манка Университета Торонто объявляют о партнерстве и начале набора заявок на две магистерские программы – по международным отношениям и публичной политике.

У выпускников будет возможность получить двойной диплом. 30 студентов из Украины, чье обучение прервала полномасштабная война, в сентябре начнут бесплатное обучение в Канаде.

Кроме того, школа имени Манка примет ряд преподавателей KSE в качестве приглашенных профессоров или стипендиатов, что обеспечит им возможность продолжать преподавать и участвовать в совместных исследованиях.

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— Школа имени Манка рада сотрудничать с KSE. Вместе мы сможем подготовить будущих экспертов, публичных и частных лидеров в Украине. Это партнерство гарантирует, что эти студенты продолжат свое обучение, получат дипломы мирового уровня обоих заведений и получат соответствующий опыт работы в рамках нашей программы стажировки и деятельности по повышению квалификации, — подчеркнул профессор и директор Школы имени Манка Питер Лоуэн.

К участию в отборе приглашаются представители органов власти, общественных организаций и аналитических центров, которые готовы развиваться профессионально и развивать свои институты, а также выпускники бакалавриата, которые стремятся внести свой качественный вклад в развитие страны.

Аппликанты должны подать заявку на участие в отборе до 8 июля, сдать вступительные экзамены в KSE. Отобранные на основе экзаменов абитуриенты должны зарегистрироваться на сайте Школы международных отношений и публичной политики имени Манка Университета Торонто.

После получения подтверждения успешного прохождения отбора от Школы имени Манка необходимо выполнить требования к зачислению в KSE.

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Магистерские программы ориентированы на людей, которые обладают лидерскими качествами и стремятся научиться эффективно решать сложные проблемы политики.

Они предоставляют студентам доступ к уникальному опыту ведущих профессоров с мировым именем и одновременно сохраняют тесную связь с украинским контекстом благодаря участию студентов в аналитических проектах Киевской школы экономики, которые помогают стране во время войны. В дополнение к двухлетней программе студенты будут проходить дополнительные курсы от KSE.

— Наша страна будет нуждаться в профессионалах, которые смогут быть лидерами в восстановлении послевоенной Украины. Мы невероятно благодарны нашим партнерам из Университета Торонто и канадскому правительству за предоставление такой возможности, – отметил ректор Университета KSE Тимофей Брик.

Со своей стороны президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов подчеркнул, что KSE борется за интеллектуальный суверенитет Украины, поэтому счастлива партнерству с Университетом Торонто в этой работе.

Студенты получат полную поддержку от Университета Торонто и право на финансовую поддержку от Mitacs — канадской некоммерческой исследовательской организации.

— Mitacs гордится тем, что предоставляет финансовую поддержку студентам, чтобы они могли приехать на обучение в Канаду, в Школу международных отношений и публичной политики имени Манка. Это лишь часть наших широких усилий, чтобы помочь студентам из Украины получить важные исследовательские возможности, несмотря на незаконное вторжение России. Мы и дальше будем стоять на стороне Украины, – отметил Джон Хепберн, генеральный директор Mitacs.

По окончании магистратуры выпускники получат диплом KSE по специальности 281 Публичное управление и администрирования и Школы международных отношений и публичной политики имени Манка.

Больше узнать о программе и подать заявку на обучение можно по ссылке.