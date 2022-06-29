Июнь, 29 в 15:51

СБУ сообщила о подозрении в коллаборационной деятельности еще пяти бывшим чиновникам из Донецкой и Луганской областей. Они помогали России на временно оккупированных территориях.

В частности, перед законом предстанет “банкир”, который в сговоре с российскими кураторами создал и возглавил в Мариуполе псевдообразование, которое по своему функционалу похоже на “Центробанк днр”.

Кроме того, СБУ подозревает еще двух коллаборантов, согласившихся временно возглавить незаконные структуры в Троицком и Сватовском районах Луганской области.

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Также разоблачена депутат Миловского поселкового совета, которая представляла запрещенную в Украине партию ОПЗЖ. Она по собственному желанию стала “заместителем главы Миловской районной администрации ЛНР”.

Еще одна поклонница русского мира во время временной оккупации Херсона добровольно заняла должность так называемого начальника департамента образования и науки.

В отношении всех фигурантов СБУ проводит досудебное расследование по статье 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Им грозит 10 лет заключения.

Помогали РФ на оккупированных территориях: СБУ разоблачила еще 5 коллаборантов / 3 фотографии

Источник: СБУ