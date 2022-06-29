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Факты / Украина

Помогали РФ на оккупированных территориях: СБУ разоблачила еще 5 коллаборантов

Маліновська Ангеліна, Редактор сайта
Помогали РФ на оккупированных территориях: СБУ разоблачила еще 5 коллаборантов

СБУ сообщила о подозрении в коллаборационной деятельности еще пяти бывшим чиновникам из Донецкой и Луганской областей. Они помогали России на временно оккупированных территориях.

В частности, перед законом предстанет “банкир”, который в сговоре с российскими кураторами создал и возглавил в Мариуполе псевдообразование, которое по своему функционалу похоже на “Центробанк днр”.

Кроме того, СБУ подозревает еще двух коллаборантов, согласившихся временно возглавить незаконные структуры в Троицком и Сватовском районах Луганской области.

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Также разоблачена депутат Миловского поселкового совета, которая представляла запрещенную в Украине партию ОПЗЖ. Она по собственному желанию стала “заместителем главы Миловской районной администрации ЛНР”.

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Еще одна поклонница русского мира во время временной оккупации Херсона добровольно заняла должность так называемого начальника департамента образования и науки.

В отношении всех фигурантов СБУ проводит досудебное расследование по статье 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Им грозит 10 лет заключения.

Помогали РФ на оккупированных территориях: СБУ разоблачила еще 5 коллаборантов / 3 фотографии

Источник: СБУ

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