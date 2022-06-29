Июнь, 29 в 18:54

Харьков укрепляют несколькими кольцами обороны, поскольку российские оккупанты продолжают ежедневно обстреливать город.

Об этом на заседании исполкома горсовета сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Он отметил, что украинская ПВО не может справиться с таким количеством вражеских атак.

– Понятно, что сегодня нас обстреливают каждый день. Понятно, что ракеты долетают, несмотря на то, что у нас есть система ПВО и оружие. Но, к сожалению, то расстояние, которое сегодня есть, а россияне сегодня из Белгородской области беспощадно обстреливают город Харьков. Где-то ПВО работает, где-то не работает. Но то, что мы сегодня делаем – укрепляем Харьков несколькими кольцами обороны, – заявил мэр.

Терехов добавил, что харьковские коммунальщики и строители помогают военным оборудовать оборонные сооружения для защиты города.

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Отметим, что россияне атакуют Харьков почти каждый день. 27 июня под вражеский огонь попал район Северная Салтовка. Тогда в результате обстрела четыре человека погибли, еще 20 получили ранения.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 126-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Фото: Харьковская ОВА