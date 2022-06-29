Канада выделит Украине дополнительную финансовую помощь

Июнь, 29 в 8:53

Канада выделит Украине 151,7 млн канадских долларов (более 112 млн американских долларов) на новую гуманитарную помощь, помощь в области развития, поддержку мира и безопасности.

Об этом сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо. 75 млн канадских долларов из выделенной суммы предусмотрены на гуманитарную помощь, чтобы помочь получить украинцам продовольствие, неотложную денежную помощь, защиту и медицинские услуги.

Еще 52 млн канадских долларов направляются на помощь в сельскохозяйственном секторе, в том числе на улучшение безопасности продовольствия путем решения проблем с зерновыми хранилищами.

Сейчас смотрят

15 млн канадских долларов направят на разминирование, а 9,7 млн ​​- на содействие привлечению к ответственности виновных в нарушениях прав человека.

Кроме того, Джастин Трюдо объявил о выделении кредита для Украины на сумму 200 млн канадских долларов через Международный валютный фонд, чтобы помочь нашей стране закрыть неотложные потребности в ликвидных средствах.

Дополнительно он заявил о выделении еще 73 млн на гуманитарную помощь, относительно которой Канада взяла на себя обязательства 9 апреля. Теперь эти средства выделены для реагирования на кризис в Украине и соседних странах.

Источник: Премьер-министр Канады