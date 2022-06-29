Июнь, 29 в 12:26

29 июня Россия пытается оцепить Лисичанск Луганской области, а также стягивает батальонные тактические группы и дополнительное вооружение для усиления своих позиций на фронте.

Карта боевых действий в Украине на 29.06.2022

На Волынском и Полесском направлениях Беларусь проверяет боевую готовность своих Вооруженных сил.

До 16 июля во время военного сбора с военнообязанными в Гомельской области белорусы будут отрабатывать формирование отдельных стрелковых батальонов территориальных войск, организацию охраны и обороны объектов, а также проводить боевое слаживание.

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В приграничных районах на территории Брянской и Курской областей РФ, что на Северском направлении, россияне продолжают удерживать до трех батальонных тактических групп из состава 1 танковой, 20 общевойсковой армий и подразделения воздушно-десантных войск.

В непосредственной близости от государственной границы Украины захватчики развернули реактивные системы залпового огня Град для обстрела районов Сумской области.

Силы обороны в приграничных районах Сумской и Черниговской областей россияне 28 июня обстреляли из артиллерии.

На Харьковском направлении подразделения армии РФ удерживают ранее занятые позиции и прибегли к воздушной разведке, чтобы уточнить положение украинских войск в районах Циркунов и Кутузовки.

На Славянском направлении россияне штурмом пытаются выйти на рубеж Богородичного – Краснополья и создать условия для последующего наступления на Барвенково и Славянск.

Под вражеским огнем находились позиции украинских войск в районах населенных пунктов Маяки и Серебрянка.

На это направление оккупанты ради логистического обеспечения и комплектования войск, понесших потери, переместили вооружение и военную технику.

Россияне наступают в сторону Волчеяровки – Верхнекаменки на Лисичанском направлении и в сторону Медной Руды – Клинового на Бахмутском направлении.

Согласно данным Генштаба ВСУ, армия России имеет частичный успех – закрепляется в северной части Клинового и вблизи трассы Е-40 в районе Углегорской ТЭС.

Чтобы сохранить темп наступления на этом направлении, оккупанты усилили группировку одной батальонной тактической группой.

На Новопавловское направление россияне переместили около двух батальонных тактических групп из Авдеевского и Бахмутского направлений.

На Авдеевском, Кураховском и Запорожском направлениях враг систематически открывает огонь, чтобы сковать подразделения Сил обороны Украины и не допустить их перебрасывания на другие направления.

На Южнобужском и Таврическом направлениях подразделения захватчиков основные усилия сосредотачивают на том, чтобы удержать ранее занятые рубежи и помешать контрнаступлению ВСУ в Херсонской и Николаевской областях.

Ориентировочно одну батальонную тактическую группу россияне переместили на Криворожское направление, чтобы усилить свои подразделения.

На Николаевском направлении российские военные дополнительно развернули зенитную ракетную батарею С-300ВМ, чтобы прикрыть районы сосредоточения вооружения и военной техники.

В акватории Черного моря в готовности к применению ракетного вооружения находятся три носителя крылатых ракет морского базирования типа Калибр.

Потери РФ на 29 июня 2022 года

личного состава – около 35 450 (+200),

танков – 1572 (+5),

боевых бронированных машин – 3 720 (+16),

артиллерийских систем – 781 (+3),

реактивных систем залпового огня – 246 (+3),

средств противовоздушной обороны – 103 (+1),

самолетов – 217,

вертолетов – 185,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 640 (+4),

крылатых ракет – 142 (+3),

кораблей (катеров) – 14,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 598 (+9),

специальной техники – 61.

Полномасштабная война в Украине длится уже 126-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.