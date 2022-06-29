На Херсонщине оккупанты из новой ротации похищают людей, заселяются в дома и мародерствуют

Июнь, 29 в 17:59

В оккупированных общинах Херсонщины ситуация остается напряженной. Жители многих населенных пунктов рассказывают о том, что у них происходит ротация войск РФ.

– Новые оккупанты заселяются в дома, чьи хозяева уехали. Продолжается мародерство и похищение людей, – рассказал спикер ОК Південь.

Также отмечается, что движение сопротивления в Херсонской области заставляет коллаборантов нервничать. В День Конституции на улицах Херсона появились открытки, граффити и сине-желтые ленты.

Источник: ОК Південь