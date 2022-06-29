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Факты / Украина

На Херсонщине оккупанты из новой ротации похищают людей, заселяются в дома и мародерствуют

Маліновська Ангеліна, Редактор сайта
херсонщина

В оккупированных общинах Херсонщины ситуация остается напряженной. Жители многих населенных пунктов рассказывают о том, что у них происходит ротация войск РФ.

– Новые оккупанты заселяются в дома, чьи хозяева уехали. Продолжается мародерство и похищение людей, – рассказал спикер ОК Південь.

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Также отмечается, что движение сопротивления в Херсонской области заставляет коллаборантов нервничать. В День Конституции на улицах Херсона появились открытки, граффити и сине-желтые ленты.

Источник: ОК Південь

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