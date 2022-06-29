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Факты / Украина

Накопила более 15 крылатых ракет: в Черном море РФ увеличила корабельную группировку

Маліновська Ангеліна, Редактор сайта
Чорне море

В акватории Черного моря Россия увеличила корабельную группировку еще на один большой десантный корабль.

В целом сейчас в Черном море РФ накопила более полутора десятков крылатых ракет для нанесения ударов по Украине.

– В Черном море продолжается операция на острове Змеином. Вражеская корабельная группировка после шторма пополнилась 1 БДК, продолжает угрожать применением более полутора десятка крылатых ракет, — говорится в сообщении ОК Юг.

Также в очередной раз призвали не подвергать себя опасности и подчеркнули, что для пляжного отдыха сейчас не лучшее время.

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— Характерные обстрелы побережья, послештормовая вероятность принесения к берегу морских мин и осознание, что вражеская активность на южном направлении отчаянно наращивается являются красноречивым подтверждением, что пляжный отдых сейчас не ко времени, что побережье – это зона опасности, — отметили в оперативном командовании.

Источник: ОК Південь

Фото: Natalia Garmasheva | Dreamstime.com

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