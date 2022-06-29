Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

Не вернул 10 вертолетов для нужд Нацгвардии: СБУ задержала гендиректора авиакомпании

Маліновська Ангеліна, Редактор сайта
Не вернул 10 вертолетов для нужд Нацгвардии: СБУ задержала гендиректора авиакомпании

СБУ задержала в Киеве генерального директора одной из частных авиакомпаний, который вопреки требованиям военного положения не вернул в госсобственность арендованные вертолеты. Их общая стоимость составляет около $500 тысяч.

– Эта авиатехника должна была быть задействована для выполнения боевых задач Национальной гвардией Украины во время агрессии РФ. Вместо этого владелец компании зарабатывал десятки млн грн на субаренде летательных аппаратов на территории Западной Африки, — говорится в сообщении СБУ.

В 2002 году одна из воинских частей передала 9 многофункциональных вертолетов Ми-8МТ и один Ми-8МТВ в аренду частной компании.

Читайте
СБУ задержали депутата, разработавшего концепцию "Николаевской народной республики"

– В случае введения военного положения она (частная компания, — Ред.) обязывалась вернуть воздушные суда на базовый аэродром. Однако руководитель авиакомпании нарушил требования закона и оставил вертолеты за границей. Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении, – пояснили в СБУ.

Не вернул 10 вертолетов для нужд Нацгвардии: СБУ задержала гендиректора авиакомпании / 4 фотографии

Источник: СБУ

Сейчас смотрят

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка