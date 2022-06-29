Не вернул 10 вертолетов для нужд Нацгвардии: СБУ задержала гендиректора авиакомпании

Июнь, 29 в 15:07

СБУ задержала в Киеве генерального директора одной из частных авиакомпаний, который вопреки требованиям военного положения не вернул в госсобственность арендованные вертолеты. Их общая стоимость составляет около $500 тысяч.

– Эта авиатехника должна была быть задействована для выполнения боевых задач Национальной гвардией Украины во время агрессии РФ. Вместо этого владелец компании зарабатывал десятки млн грн на субаренде летательных аппаратов на территории Западной Африки, — говорится в сообщении СБУ.

В 2002 году одна из воинских частей передала 9 многофункциональных вертолетов Ми-8МТ и один Ми-8МТВ в аренду частной компании.

– В случае введения военного положения она (частная компания, — Ред.) обязывалась вернуть воздушные суда на базовый аэродром. Однако руководитель авиакомпании нарушил требования закона и оставил вертолеты за границей. Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении, – пояснили в СБУ.

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Источник: СБУ